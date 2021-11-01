В Уфе открылось движение по новому мосту на въезде в город

УФА, 1 ноября. /ТАСС/. Движение по новому мосту через реку Белая открылось в Уфе в понедельник, передает корреспондет ТАСС. Ожидается, что объект позволит разгрузить въезд в город с южного направления, по которому ежесуточно проезжают более 120 тыс. автомобилей.

Мост построен по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", его протяженность превышает 680 метров, стоимость объекта составила почти 3,5 млрд рублей, строительство продолжалось более двух лет.

"Сегодня для Уфы и республики очень радостный день, потому что мы вводим в эксплуатацию дополнительную магистраль, которая расширяет южные, главные, ворота нашего мегаполиса. Я хочу поблагодарить строителей - они за очень короткий [период], в стесненных условиях построили технически сложное сооружение. Данный мост построен в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", здесь большая доля федерального финансирования", - сказал на открытии глава Башкирии Радий Хабиров.

Также глава региона вручил почетные грамоты, звания "Заслуженный строитель Республики Башкортостан" строителям и другим представителям подрядных и проектных организаций.

Строительство моста началось в июле 2019 года. Он состоит из трех полос для автотранспорта и будет работать на выезд из Уфы. По данным регионального Минтранса, ежесуточно в южном направлении Уфы проезжают более 120 тыс. автомобилей.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется в России с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента РФ Владимира Путина о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".