В Псковской области темпы вакцинации от коронавируса за неделю выросли на 43%

ПСКОВ, 1 ноября. /ТАСС/. Число жителей Псковской области, сделавших прививку от коронавируса, за неделю увеличилось на 43%, сообщил в понедельник губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram .

"Динамика прививочной кампании выросла на 43%, на этой неделе более 9 тыс. жителей региона сделали прививку", - написал губернатор. По его данным, первый компонент вакцины получили более 208 тыс. жителей Псковской области, полностью завершили вакцинацию почти 195,5 тыс. человек.

Рост заболеваемости

Число заразившихся коронавирусом в Псковской области за неделю увеличилось на 4%.

"За неделю рост заболеваемости составил порядка 4%. В период нерабочих дней нам нужно сделать все возможное, чтобы начался спад", - написал губернатор.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 58 317, 49 870 человек выздоровели, 909 умерли. До 7 ноября приостановлена работа учреждений культуры. Система QR-кодов начала действовать с 30 октября. С 25 октября в Псковской области введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Также детям и подросткам запрещено без родителей приходить в заведения общепита, организации досуга.