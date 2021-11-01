Численность моржей на побережье Карского моря в ЯНАО в 2021 году достигла 2 тыс. особей

ТАСС, 1 ноября. Ученые в 2021 году зафиксировали порядка 2 тыс. атлантических моржей на побережье Карского моря в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где третий год подряд образуется единственное в мире материковое лежбище этих животных, сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам экспедиции ученых на мыс Тиутей-Сале на северо-западном берегу Ямала.

"В этом году, по предварительным подсчетам ученых, численность лежбища достигала 2 000 особей. <...> Проведенные наблюдения в очередной раз подтвердили смешанный характер лежбища на Тиутей-Сале, то есть на нем присутствуют как взрослые самцы, так и самки с детенышами разного возраста. Эта особенность делает исследуемое сезонное скопление моржей особенно ценным и уязвимым", - говорится в сообщении.

Ученые продолжают изучение лежбища. Так, для выявления особенностей распределения животных и ключевых мест их обитания специалисты установили на млекопитающих восемь спутниковых меток. Также планируется определить, как долго животные используют этот берег для отдыха, - для этого установлены автономные фоторегистраторы. Кроме этого, ученые уже собрали образцы биопсии кожи и подкожного жира для последующих генетических и токсикологических исследований.

"Важно, что в этом году мы выявили удивительно слаженную ритмику лежбища. В течение нескольких часов моржи массово выходят на пустующий берег, а в среднем через три дня все вместе покидают его примерно на сутки. Эту особенность важно учитывать при планировании исследований и при разработке мер охраны моржей на Ямальском берегу", - цитирует пресс-служба заместителя директора Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРИЖ УрО РАН Александра Соколова.

Также специалистам предстоит выяснить историю лежбища, так как есть предположение, что млекопитающие могли обитать на этом мысе много веков назад. Планируется опросить коренное население, чьи пути каслания (перекочевки) проходят через мыс, не обнаруживали ли они следы пребывания моржей на этой территории до 2019 года. В пресс-службе добавили, что исследователи намерены найти информацию о метеостанции, которая до 1990-х годов располагалась около лежбища.

"Мы заинтересованы во всестороннем исследовании этого уникального явления и сохранении лежбища. Поэтому правительство округа совместно с нашими партнерами, компанией "Газпром добыча Надым", поддержали программу изучения атлантических моржей. Она рассчитана до 2024 года", - приводит пресс-служба слова губернатора округа Дмитрия Артюхова.марий эл

О лежбище

В октябре 2019 года ученые обнаружили на северо-западном берегу полуострова Ямал более тысячи особей моржей. Ранее считалось, что в этом районе возможны лишь единичные и кратковременные выходы моржей, без постоянных лежбищ. Осенью 2020 года в результате экспедиции, организованной правительством ЯНАО, на этом же месте ученые обнаружили порядка 3-5 тыс. особей.

Атлантические моржи - крупные морские млекопитающие, занесенные в Красные книги России и Ямала. Осенью, когда арктические моря на больших пространствах свободны ото льда, они образуют лежбища на берегах островов, или, как в случае с Ямалом, на континентальном берегу.