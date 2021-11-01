Самарским культурным госучреждениям компенсируют расходы на зарплаты сотрудников

САМАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Самарской области компенсируют расходы культурных госучреждений на зарплаты сотрудников, которые они понесли с сентября. Такое решение принял губернатор Дмитрий Азаров, сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"Учреждения культуры также относятся к числу наиболее пострадавших отраслей экономики. И нам крайне важно поддержать работников театров, музеев, библиотек в это непростое для всех нас время. Ведь за каждым актером театра, музейным сотрудником, библиотекарем стоит семья, которую нужно обеспечивать всем необходимым. <…> Именно поэтому я принял решение о выделении дополнительных средств на компенсацию оплаты их труда. Деятелям культуры, безусловно, сейчас очень сложно. Поэтому мы в полной мере выплатим все зарплаты вне зависимости от количества выступлений и их нагрузки", - цитирует пресс-служба Азарова.

Отмечается, что все выплаты будут произведены в этом году. Региональные госучреждения культуры получат компенсации расходов на зарплаты, которые они понесли с сентября.

В Самарской области из-за сложной обстановки с коронавирусом с 25 октября по 7 ноября введены нерабочие дни, ограничения касаются в том числе культурных учреждений. При этом Азаров сообщал, что всем отраслям Самарской области необходимо подготовиться к работе по QR-кодам после окончания нерабочих дней. Сейчас они действуют для посетителей ТЦ и торговых комплексов площадью свыше 2 тыс. кв. м.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 31 октября в Самарской области зафиксировано порядка 133,2 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили почти 102 тыс. человек, еще более 4,6 тыс. пациентов умерли.