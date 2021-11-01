В России третий день выявляют более 40 000 заболевших ковидом в сутки

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 402, до 8 554 192. В стране выявляют более 40 000 заболевших третий день подряд, следует из опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

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В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,47%.

В частности, за сутки выявили 3 250 случаев в Санкт-Петербурге, 2 866 - в Московской области, 1 504 - в Самарской области, 802 - в Нижегородской области, 798 - в Воронежской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 932 773, следует из сообщения штаба.

Число смертей возросло за сутки на 1 155 против 1 158 днем ранее, до 239 693.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 85 смертей, в Подмосковье - 47, в Краснодарском крае - 40, в Башкирии - 37, в Ставропольском крае - 35.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 187, до 7 381 726.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 86,3% от общего числа заразившихся.

В частности, в Подмосковье за сутки выписали 2 238 человек, в Санкт-Петербурге - 1 095, в Самарской области - 780, в Крыму - 699, в Башкирии - 658.

Ситуация в столице

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7 103 против 7 603 днем ранее, до 1 824 494.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,39%.

Число летальных исходов за сутки возросло на 96 против 94 днем ранее. Всего в городе умерли 31 438 человек (1,72% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 5 257, до 1 599 004. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 194 052 человека.