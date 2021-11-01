Кадры для работы в российском Заполярье будут набирать по проекту "Арктический призыв"

ТАСС, 1 ноября. Новый проект - "Арктический призыв" - запущен в России для развития экономики Заполярья, он поможет пополнить кадровый состав крупнейших предприятий, работающих на Крайнем Севере. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), автономная некоммерческая организация "Наша Арктика" и компания "Норникель" приступили к реализации проекта "Арктический призыв" в рамках разработанной Корпорацией программы "Кадры для Арктики". Проект направлен на содействие предприятиям Арктической зоны в обеспечении их трудовыми ресурсами, привлечение и закрепление молодых специалистов в регионах Крайнего Севера", - говорится в сообщении.

Проект включает в себя комплекс мер по информированию военнослужащих, проходящих срочную службу или уволенных в запас, о возможностях трудоустройства на ведущих предприятиях Арктики. Для соискателей, подавших заявку на трудоустройство, предусмотрено обучение по востребованным специальностям, помощь в переезде и дальнейшее трудоустройство.

Уже проведена работа в воинских частях Западного военного округа: из 1 690 военнослужащих, проинформированных о возможностях работы на предприятиях Арктики, 273 подали заявки на трудоустройство. "С 18 по 24 октября рабочая группа проекта провела серию мероприятий в воинских частях Северного флота: здесь поддержали инициативу больше половины слушателей: из 712 человек 456 выразили желание строить карьеру на арктических предприятиях, - приводятся слова директора департамента обеспечения трудовыми ресурсами Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Гасана Гасанбалаева.

По его словам, проект "Арктический призыв" планируется расширить, в перспективе он будет масштабирован на Дальневосточный федеральный округ.

Кадры для Арктики

В настоящее время на территории российской Арктики действует два уникальных преференциальных режима - ТОР "Столица Арктики" и Арктическая зона РФ. 250 резидентов особых экономических зон планируют реализацию инвестиционных проектов на общую сумму в 420 млрд рублей. Создание предприятий даст Заполярью 15 тыс. новых рабочих мест.

По данным экспертов КРДВ, потребность в квалифицированных специалистах в экономике и социальной сфере российской Арктики с 2022 по 2024 год - в среднем по 10 тыс. человек каждый год. "Проект "Арктический призыв" сможет на 30-40% решить эту задачу", - отметили в пресс-службе.

По словам директора АНО "Наша Арктика" Алексея Козлова, предполагаемый срок реализации проекта "Арктический призыв" составит три года.