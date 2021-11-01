Глава ФМБА провела первое заседание группы ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова провела первое заседание Стратегической и технической консультативной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) в качестве ее главы. На собрании поднимались вопросы борьбы с НИЗ в период пандемии коронавируса, сообщили в понедельник в пресс-службе ФМБА.

"Важность создания консультативной группы дополнительно обусловлена пандемией новой коронавирусной инфекции и возникшим в связи с ней усугублением ситуации с НИЗ - с одной стороны, проявлением уязвимости пациентов с НИЗ по отношению к ковиду, причем с тяжелым течением; с другой стороны - множественными последствиями ковида, связанными с усугублением или возникновением неинфекционных заболеваний", - сказала Скворцова.

Она добавила, что в период пандемии требуется серьезная работа в среде экспертов на всех уровнях: глобальном, региональном и, прежде всего, национальном. "Речь идет о создании мультисекторальной здоровьесберегающей среды на оcнове парадигмы "a whole-of-government" (под общегосударственным подходом - прим ТАСС) и "a whole-of-society" (всего сообщества - прим .ТАСС), что возможно только в случае единой сильной политической воли. Важным условием благополучия является достижение всеобщего охвата населения медицинскими технологиями и лекарствами, сохранение даже в условиях пандемии доступности медицинской инфраструктуры и персонала, объемов необходимой медицинской помощи как профилактической, так и лечебной", - добавила она.

В заседании приняли участие генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус и директор департамента ВОЗ по неинфекционным заболеваниям Бенте Миккельсен.

Скворцова возглавила группу ВОЗ по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями 12 октября. Также в состав организации вошли 24 авторитетных представителя государственных органов, научных и политических кругов различных стран. Работа группы строится в виртуальном формате и предполагает два заседания в год.