В Сочи разработают стандарт озеленения для благоустройства города

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Стандарт озеленения разработают в Сочи для застройщиков с целью благоустройства окружающей среды, сообщил в понедельник мэр города Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

"Необходимо разработать актуальные стандарты озеленения, которыми будут руководствоваться застройщики, благоустраивающие сегодня городскую среду. Профильные подразделения займутся разработкой. Сохранение и приумножение уникальных зеленых насаждений на курорте - это наша стратегическая задача. Сегодня у города достаточно возможностей, сил и средств провести следующий год, объявленный в Сочи Годом экологии, с высоким коэффициентом полезного действия", - говорится в сообщении главы Сочи.

Такое заявление он сделал по итогам совещания по вопросам защиты и сохранения субтропической растительности с участием представителей Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника. Уточняется, что в Сочи за последние годы появилось около 30 инвазивных вредителей, представляющих угрозу каштанам, самшиту, тису, пальмам и кипарисам. Борьба с вредителями ведется при поддержке Минприроды РФ.

Сочи - один из самых популярных российских курортов. В летний сезон гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными в городе среди туристов являются горнолыжные курорты.