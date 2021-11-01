В Пятигорске установят памятник терским казакам

ПЯТИГОРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Памятник терским казакам установят в сквере Победы Пятигорска (Ставропольский край). В настоящее время объявлен конкурс на лучший эскиз проекта памятника, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Памятник терским казакам появится в Пятигорске. Мемориал будет установлен в сквере Победы (поселок Горячеводский)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этой территории ведутся работы по благоустройству. Постамент для будущего памятника уже готов, а Горячеводская казачья община объявляет конкурс на лучший эскиз мемориала.

"Казаки принимали активное участие в зарождении, становлении и развитии города-курорта Пятигорска. Станица Горячеводская, а ныне поселок Горячеводский, является центром пятигорского казачества. И в самом его сердце - сквере Победы - должен появиться памятник, напоминающий о важной и непростой миссии казаков, которой они следовали на протяжении всего своего существования", - приводятся в сообщении слова атамана Горячеводской казачьей общины Владимира Савченко.

По данным пресс-службы, правление Горячеводского станичного казачьего общества объявило конкурс на лучший эскиз проекта памятного объекта, посвященного терским казакам. Победитель получит денежный приз. Заявки на конкурс принимаются до 15 декабря.