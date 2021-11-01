{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пятигорске установят памятник терским казакам

Мемориал будет установлен в сквере Победы

ПЯТИГОРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Памятник терским казакам установят в сквере Победы Пятигорска (Ставропольский край). В настоящее время объявлен конкурс на лучший эскиз проекта памятника, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Памятник терским казакам появится в Пятигорске. Мемориал будет установлен в сквере Победы (поселок Горячеводский)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этой территории ведутся работы по благоустройству. Постамент для будущего памятника уже готов, а Горячеводская казачья община объявляет конкурс на лучший эскиз мемориала.

"Казаки принимали активное участие в зарождении, становлении и развитии города-курорта Пятигорска. Станица Горячеводская, а ныне поселок Горячеводский, является центром пятигорского казачества. И в самом его сердце - сквере Победы - должен появиться памятник, напоминающий о важной и непростой миссии казаков, которой они следовали на протяжении всего своего существования", - приводятся в сообщении слова атамана Горячеводской казачьей общины Владимира Савченко.

По данным пресс-службы, правление Горячеводского станичного казачьего общества объявило конкурс на лучший эскиз проекта памятного объекта, посвященного терским казакам. Победитель получит денежный приз. Заявки на конкурс принимаются до 15 декабря.

Теги
РоссияСеверный Кавказ
Многодетные в ХМАО еще год смогут тратить часть семейного капитала на неотложные нужды
Решение о продлении данной меры до конца 2022 года приняли в связи с пандемией коронавируса
Читать полностью