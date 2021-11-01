Парламент Башкирии примет меры для предотвращения использования чужих QR-кодов

УФА, 1 ноября. /ТАСС/. Парламент Башкирии предлагает привлекать к ответственности торговые центры, не обеспечивающие должный контроль на входе, в результате чего граждане используют чужие сертификаты о вакцинации от коронавируса. Депутаты готовы внести изменения в законы для привлечения граждан и организаций, нарушающих порядок доступа, к ответственности, сообщила пресс-служба Госсобрания республики в понедельник.

"Активисты проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" под руководством наших депутатов провели рейды по проверке торговых центров Уфы. Их итоги свидетельствуют о недостаточной эффективности контроля. Ничего не стоит пройти с чужим сертификатом, поскольку никто не проверят документы, удостоверяющие личность. Один и тот же сертификат может показать на телефоне неограниченное количество людей. При этом женщина может даже пройти с сертификатом мужчины и наоборот - охранники на входе проверяют лишь наличие сертификата, не вдаваясь в подробности", - приводятся в сообщении слова вице-спикера парламента Башкирии Рустама Ишмухаметова.

Таким образом, Госсобрание региона выступило с инициативой привлечения к ответственности организаций и граждан, которые нарушают порядок доступа в общественные места по сертификатам о вакцинации. "Изучим вопрос с коллегами по депутатскому корпусу. Если действующих законодательных норм недостаточно для привлечения к такой ответственности, оперативно отреагируем и внесем изменения", - добавил Ишмухаметов.

В Башкирии доступ по сертификатам о вакцинации установлен для торговых центров, кинотеатров, заведений общепита с количеством мест больше 50, салонов красоты, саун, фитнес-клубов, междугородних автобусов. По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки коронавирусом заразились 666 человек, общее число инфицированных составляет 86 831. Всего выздоровел 75 961 человек, за сутки от COVID-19 и его осложнений умерли 37 пациентов.