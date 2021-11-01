В России с 2020 года удалили или заблокировали 85 тыс. материалов с пропагандой наркотиков

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор и МВД с 2020 года удалили или блокировали порядка 85 тыс. сайтов или веб-страниц в интернете с пропагандой наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

"В результате совместной деятельности Роскомнадзора и МВД в 2020-2021 годах в Единый реестр запрещенной информации было внесено 84 тыс. 569 сайтов и их отдельных страниц, на которых находилась информация о распространении наркотиков", - сказали в пресс-службе.

Из них 4 179 страниц пользователей и каналов мессенджера Telegram, а также 10 498 специализированных сайтов.

С начала 2021 года за неудаление различных видов запрещенной информации (в том числе пронаркотического контента), напомнили в Роскомнадзоре, российскими судами привлечены к административной ответственности компании: Facebook - оштрафован на сумму 70 млн рублей, Twitter - на 38,4 млн рублей; Telegram - на 35 млн рублей; Google - на 32,5 млн рублей; TikTok - на 4,1 млн рублей; "Одноклассники" - на 4 млн рублей; "ВКонтакте" - на 3 млн рублей.

За неудаление информации о распространении наркотиков по требованию Роскомнадзора владелец сайта и провайдер хостинга могут быть привлечены к административной ответственности по статье 13.41 КоАП РФ. Штраф за первое нарушение - от 3 до 8 млн рублей. За повторное нарушение установлен оборотный штраф (от 1/10 до 1/5 от годовой выручки).