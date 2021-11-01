Песков заявил, что ответственность глав регионов России во время пандемии возрастает

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Результаты в борьбе с ковидом формально не учитываются в оценке эффективности работы губернаторов, но в условиях пандемии ответственность глав регионов возрастает. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как-то не формализованы какие-то критерии оценки, но, конечно же, в этих непростых, кризисных пандемических условиях возрастает ответственность каждого главы региона", - сказал Песков. На вопрос, насколько важен для Кремля показатель эффективности борьбы с коронавирусом при принятии решения о соответствии губернатора должности, Песков заметил, что "важное значение [это] имеет для всей страны".

Пресс-секретарь президента напомнил, что "каждый глава региона имеет особые полномочия, реализует их". "Главное, что в этой ситуации каждый глава региона действительно может играть и играет ключевую роль для обеспечения санитарной безопасности граждан на фоне такой развивающейся инфекции", - отметил Песков.