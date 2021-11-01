Минпросвещения продолжит сбор предложений от педагогов по оптимизации учебного процесса

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Минпросвещения России планирует на ежегодной основе проводить сбор предложений от педагогов по вопросам снижения бюрократической нагрузки, которые возникают в ходе учебного процесса, сообщила в понедельник пресс-служба министерства со ссылкой на его главу Сергея Кравцова.

"Мы понимаем, что в школьном образовании есть моменты, требующие прояснения. Сбор предложений помогает нам лучше понимать ситуацию и запрос педагогов. Все письма я смотрю лично, и мы уже сделали очень многое для снижения нагрузки на учителей. Далее мы будем решать вопросы точечно, в конкретных регионах, откуда поступают обращения", - приводятся слова Кравцова в сообщении. Он уточнил, что такой сбор предложений будет проходить ежегодно.

Минпросвещения организовало сбор предложений с середины сентября текущего года на почту 2022@edu.gov.ru, на нее поступило более 300 обращений из всех регионов России. Наибольшее количество жалоб пришло из Омской области и Забайкальского края. Самыми популярными темами писем стали излишняя отчетность педагогов, необходимость сокращения бюрократической нагрузки, низкая заработная плата педагогов.

В своих запросах педагоги предложили ограничить отчетность исключительно четырьмя документами, перейти на электронный формат заполнения документов, исключить дублирование при заполнении отчетов, снять нагрузку с учителей по ведению внеурочной деятельности. Также они предложили создать единый калькулятор расчета зарплаты учителя и увеличить зарплаты в связи с ростом нагрузки.