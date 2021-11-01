Эксперт: число возможных волн пандемии COVID-19 зависит от темпов вакцинации

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Число возможных волн пандемии зависит от темпов вакцинации и активности мутаций самого коронавируса, предсказать это невозможно, заявила в понедельник заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Сколько будет еще волн, предсказать практически невозможно, потому что все <...> зависит от темпов вакцинации <...> и от поведения самого вируса. Но на первом месте <...> именно темп вакцинации. Если мы достигнем целевых значений иммунитета в популяции, то мы понимаем, что вирус будет меньше распространяться <...> Если бы было вакцинировано у нас одновременно более 60% населения, то вирус при этом стал бы не только меньше распространяться, но и меньше мутировать", - сказала она в эфире российского общества "Знание".

Руженцова при этом выразила надежду, что нерабочие дни в России улучшат ситуацию: "То есть мы должны добиться какой-то стабилизации, если будем делать все, что необходимо".

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассчитывает, что пик очередной волны в стране будет достигнут в ближайшем будущем. "Хочется надеяться, что в ближайшее время все-таки мы достигнем уже пика [заболеваемости], потому что, если посмотреть даже на последнюю динамику, в ряде регионов уже примерно на одном уроне заболеваемость, в некоторых еще наблюдается рост. Но суммарно рост еще небольшой в целом по РФ идет", - сказала она.