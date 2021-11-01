Экспедиция "Пламя Чесмы" обнаружила у острова Лемнос обломки русского корабля "Святослав"

АФИНЫ, 1 ноября. /ТАСС/. Участники комплексной международной историко-просветительской экспедиции "Пламя Чесмы", проходившей в Греции 8-24 октября, обнаружили у острова Лемнос место крушения в 1770 году корабля "Святослав", участвовавшего в Первой Архипелагской экспедиции русского Балтийского флота во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Об этом сообщил журналистам участник экспедиции, капитан российского парусного фрегата "Штандарт" Владимир Мартусь. "Штандарт" - точная копия фрегата Петра Первого 1703 года - с 30 октября по 1 ноября пришвартован в порту города Рафина и открыт для свободного посещения.

Капитан рассказал, что участники экспедиции посетили четыре греческих острова, в воды которых спускались водолазы и проводили подводные съемки. "Они снимали места, которые связывают Грецию и Россию. Удалось найти затонувший на Лемносе корабль "Святослав", это было трудно сделать, удалось не с первого раза", - сказал Мартусь. По его словам, место кораблекрушения было известно лишь приблизительно, поэтому там сразу ничего не удалось обнаружить, но помогли греческие рыбаки. "Со второй попытки мы его нашли. Там лежит несколько десятков пушек и якоря. Получились очень впечатляющие кадры", - отметил капитан. По его словам, проводились также подъемные съемки обломков затонувших русских кораблей возле острова Парос.

Парусный линейный корабль "Святослав" Балтийского флота Российской империи в июле 1770 года возглавил эскадру, направленную для блокады пролива Дарданеллы. При подходе к острову Лемнос по вине лоцмана "Святослав" сел на риф. Корабль спасти не удалось, он был разбит штормовыми волнами и затем сожжен командой, чтобы не достался врагу. Груз был снят, во время кораблекрушения никто из членов экипажа не погиб.

Об экспедиции

Посольство РФ в Греции отметило в Facebook, что 8-24 октября в Греции состоялась международная историко-просветительская экспедиция "Пламя Чесмы", организованная Костромским областным отделением Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" (РГО), Департаментом экспедиционной деятельности РГО и кинокомпанией "Скайфёст". Мероприятие поддержано Фондом президентских грантов и входит в официальную программу "перекрестного" Года истории Россия-Греция в 2021 года под патронатом президента Российской Федерации и премьер-министра Греческой Республики.

Экспедиция проходила по маршруту похода Русского императорского флота в Эгейский архипелаг в 1770-1774 годов. В составе группы находились историки, эксперты ЮНЕСКО по подводному культурному наследию, искусствоведы, а также школьники и студенты из Костромской области, которые учились мореходному делу на практике и знакомились со славными событиями истории Русского флота.

В ходе посещения острова Парос были установлены две мемориальные доски, посвященные русским морякам балтийских эскадр и греческим участникам Первой Архипелагской экспедиции. Для жителей острова проведены концерты русской и греческой музыки. Участники экспедиции ознакомились с выставкой высокоточных карт островов Эгейского моря, составленных русскими мореходами в XVIII веке.

В акватории острова Хиос проведена церемония возложения венка на воду в память о героях победоносного Чесменского сражения 5-7 июля 1770 года, ключевого эпизода русско-турецкой войны 1768-1774 годов. На Лемносе при содействии активистов организованы субботники на русском казачьем кладбище на мысе Пунда и у памятника эскадрам графа Алексея Орлова и вице-адмирала Дмитрия Сенявина.

Как отметили в посольстве, в рамках работ по производству документального фильма о походе русского флота в Эгейское море были выполнены съемки объектов, связанных с русским присутствием на островах Парос, Антипарос, Наксос, Хиос, Лемнос, включая хранящиеся в музейных собраниях личные вещи моряков, корабельные иконы и др. В бухтах Наусса и Дрио на Паросе и близ Лемноса осуществлена подводная видеофиксация мест базирования и гибели боевых кораблей. Ожидается, что кинолента будет выпущена в 2022 года для показа на российском и греческом телевидении.

Экспедиция РГО стала важным событием двустороннего Года истории и празднования в 2021 году 200-летия Греческой национально-освободительной революции. Ее успешное осуществление, ставшее возможным благодаря поддержке греческих центральных и местных властей, подтвердило обоюдное понимание значимости общих страниц прошлого, когда в результате Архипелагского похода жители Эгейских островов получили возможность совершать торговые операции, экспортировать продукцию в Россию, строить собственный флот и готовиться к окончательному обретению национальной самостоятельности, подчеркнуло диппредставительство.

Экспедиция русского императорского флота

Первой Архипелагской экспедицией называются поход и стратегические действия русского Балтийского флота в Средиземном море, главным образом в районе греческого архипелага в Эгейском море в 1769-1774 годах во время русско-турецкой войны. Русский флот впервые принял участие в боевых действиях вдали от своих берегов, за многие тысячи километров пути от основного источника пополнения ресурсов. Крупная русская эскадра смогла в значительной степени автономно просуществовать пять лет во враждебных водах с ограниченными возможностями пополнения и ремонта судов. Однако первоначальные цели экспедиции - создание независимых христианских государств на Балканском полуострове и прорыв флота к Константинополю достигнуты не были.

Тем не менее, Архипелагская экспедиция имела важное значение в ходе русско-турецкой войны. В знаменитом Чесменском сражении 1770 года русский флот одержал крупнейшую победу в своей истории. 7 июля - день победы России в сражении - является одним из дней воинской славы России.