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Центр вакцинации пропускной способностью 900 человек в день открыли в Тюмени

На базе легкоатлетического манежа работают 11 постов

ТЮМЕНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Центр вакцинации на 11 постов с пропускной способностью 900 человек открылся в легкоатлетическом манеже Тюмени. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

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"Начал свою работу центр вакцинации в легкоатлетическом манеже по адресу ул. Луначарского, 12. Для удобства жителей будет работать 11 постов, где можно будет вакцинироваться от COVID-19. <...> Расчетная пропускная способность - 900 человек в день", - говорится в сообщении.

В центре тюменцы смогут поставить прививку любой из зарегистрированных в РФ вакцин. Пункт будет работать с 8:00 до 20:00. В пресс-службе уточнили, что посты вакцинации созданы на период, пока в них есть необходимость.

Как заявил 26 октября на заседании координационного совета по коронавирусу губернатор региона Александр Моор, ситуация с распространением инфекции в области остается напряженной, но контролируемой. В регионе планируют вакцинировать 80% взрослого населения к январю 2022 года.

За минувшие сутки в Тюменской области зарегистрировано 339 случаев заражения, всего с начала пандемии зафиксировано 70 780 случаев, выздоровели 58 401 человек. Полный курс вакцинации прошли 643 057 человек. По данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 53,6%.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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