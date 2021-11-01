В Омской области за две недели темпы вакцинации выросли более чем в два раза

ОМСК, 1 ноября. /ТАСС/. Среднесуточные темпы вакцинации от коронавируса выросли в Омской области более чем в два раза с момента принятия решения о введении обязательных прививок для дополнительных групп граждан. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального Минздрава.

"Среднесуточная нагрузка на прививочные кабинеты региона по итогам прошлой недели составила 10 953 человека, две недели назад это значение равнялось 4 238", - говорится в сообщении.

Две недели назад, 18 октября, омский Роспотребнадзор обязал вакцинировать до 15 декабря не менее 80% охранников, работников промышленности, производства и строительства, служб доставки и обслуживания зданий и территорий. Ранее управление предписывало вакцинировать 60% работников сферы общепита, торговли, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, кемпинги и т. д.), салонов красоты, саун, фитнес-клубов. Для сотрудников этих сфер показатель также увеличен до 80%.

С 30 октября в регионе введены QR-коды для посещении театров, музеев, концертных залов, библиотек и других общественных мест.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Омской области за прошедшие сутки было выявлено 534 случая инфицирования коронавирусом, что является рекордным показателем. Всего с начала пандемии заболели 97 663 человека. Из них 76 419 пациентов выздоровели, умерли 2 473. В омском Минздраве сообщили, что в прививочной кампании приняли участие 716 458 жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 560 905. План по вакцинации для региона - 893 602 жителя.