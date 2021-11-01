Кабмин выделит 1 млрд рублей победителям конкурса "Лучшая муниципальная практика"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство распределит 1 млрд рублей среди победителей конкурса "Лучшая муниципальная практика". Об этом заявил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Он напомнил, что недавно был подведен итог всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", победителями стали 50 муниципалитетов из 36 регионов России."Призовой фонд, который будет распределен среди победителей, составляет 1 млрд рублей. Эти премии поддержат муниципалитеты, которые предлагают эффективные решения в важнейших сферах, прежде всего в жилищно-коммунальном хозяйстве или благоустройстве территорий, в развитии общественного самоуправления или внедрении цифровых технологий", - сказал премьер.

По его словам, "лучшие практики, которые действительно могут изменить условия жизни, применяются затем и в других городских округах, районах, городских и сельских поселениях по всей стране". "Они дают возможность жителям предлагать решения, чтобы сделать комфортнее свой город или поселок", - заключил Мишустин.