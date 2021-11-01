Проекты молодежного форума "Байкал" получили гранты на сумму более 50 млн рублей

ИРКУТСК, 1 ноября. /ТАСС/. Участники международного молодежного образовательного форума "Байкал", который прошел в Иркутской области с 28 по 31 октября, получили на свои проекты гранты на сумму более 50 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Участники международного молодежного форума "Байкал" получили гранты на реализацию социальных проектов на общую сумму 53,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Это сумма поддержки от Росмолодежи, ее получили более 80 проектов. Кроме того, участники получили поддержку от партнеров форума на общую сумму более 3 млн рублей. На эти деньги 13 человек реализуют свои коммерческие идеи.

Форум "Байкал" организован правительством Иркутской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи под патронатом аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. Форум проходит с 2008 года. В этом году он имел онлайн-формат, в мероприятии приняли участие 1,5 тыс. молодых людей из разных стран. Образовательная программа была организована по шести направлениям: "Туризм", "Предпринимательство", "Молодежные сообщества", "Медиа", "Сибирский кампус" и "Диалог культур". Лекции и тренинги провели более 100 экспертов.