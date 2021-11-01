Многодетные в ХМАО еще год смогут тратить часть семейного капитала на неотложные нужды

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 ноября. /ТАСС/. Семьи Ханты-Мансийского автономного округа, имеющие трех и более детей, смогут направлять часть средств регионального семейного капитала на неотложные нужды еще год - до конца 2022 года. Решение о продлении данной меры принято в связи с пандемией коронавируса, сообщила в понедельник в ходе заседания регионального оперативного штаба губернатор Югры Наталья Комарова.

В декабре 2020 года власти Югры в связи с многочисленными обращениями граждан продлили возможность воспользоваться единовременной выплатой в размере 35 тыс. рублей из средств Югорского семейного капитала до конца 2021 года. В результате этой мерой поддержки, по оценкам властей, смогут воспользоваться около 3,5 тыс. человек. С 7 сентября 2021 года, когда в Югре за сутки было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. За время пандемии в регионе 82,4 тыс. заразились коронавирусом, 76,6 тыс. пациентов выздоровели, 1 355 умерли.

"В связи с неблагоприятной эпидобстановкой, связанной с пандемией коронавируса, для поддержки семей, имеющих детей, срок предоставления единовременной выплаты на неограниченный круг целей за счет средств Югорского семейного капитала поручаю продлить до 31 декабря 2022 года", - сказала губернатор Югры.

В регионе с 2013 года выплачивается югорский семейный капитал - однократная мера поддержки многодетных семей в случае рождения или усыновления третьего и последующих детей. Размер выплаты - 150 тыс. рублей. Весной текущего года в связи с пандемией коронавируса власти Югры разрешили семьям направить 35 тыс. рублей данной выплаты на неотложные нужды. Воспользоваться этим правом можно было до 1 января 2021 года, обратившись в центр социальных выплат по месту жительства либо оформив заявление на портале госуслуг или в многофункциональном центре.

На югорский семейный капитал власти региона в 2020-2021 годах планируют направить более 789 млн рублей. По данным региональных властей, число многодетных семей в Югре за последние три года выросло более чем на 20% - с 23 тыс. до 28 тыс. Выплату, в частности, можно направить на улучшение жилищных условий, получение медпомощи, образования, на счета эскроу при долевом строительстве, приобретение машины. Она действует до конца 2026 года.

Ограничения в связи с коронавирусом

С 25 октября в Югре начали действовать QR-коды в ряде муниципалитетов, с 8 ноября они будут введены во всех населенных пунктах. Допуск в спортивные учреждения, фитнес-клубы, бассейны, ТРЦ, бары, боулинг-клубы, картинг-центры, организации допобразования, спа-салоны, солярии, салоны красоты, сауны с 30 октября по 7 ноября осуществляется через систему QR-кодов. При этом 100% персонала указанных организаций, обслуживающего посетителей, должны быть вакцинированы. С 30 октября по 8 ноября в ХМАО запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия в заведениях общепита в ночное время. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.