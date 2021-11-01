Предприятия Подмосковья смогут онлайн подать заявку на вакцинацию сотрудников от гриппа

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Предприятия, работающие в Московской области, теперь смогут подать онлайн заявку на организацию выездной вакцинации сотрудников от гриппа. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе подмосковного Минздрава.

"Для удобства компаний, работающих в Подмосковье, мы запустили новую онлайн-услугу. Фактически в один клик предприятия смогут подать заявку на организацию на своей территории выездной вакцинации от гриппа. После того, как организация оставит заявку, с ней свяжется медицинская организация и сообщит время и дату выезда", - привели в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Чтобы подать заявку, нужно заполнить форму на сайте по вакцинации от гриппа - https://privivka.mz.mosreg.ru/. Представителю компании необходимо указать наименование организации, адрес, контактное лицо и сведения о количестве сотрудников, планирующих пройти вакцинацию - их должно быть не менее 50 человек.

"Для прохождения вакцинации при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Также сделать прививку можно в поликлинике, мобильных комплексах, торговых центрах", - уточнили в министерстве.