Глава МВД поздравил 30 сотрудников с государственными и ведомственными наградами

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе торжественной церемонии поздравил 30 сотрудников ведомства с получением государственных и ведомственных наград за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-центре ведомства.

"Сегодня министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград 30 сотрудникам органов внутренних дел за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших", - сказали в пресс-центре, добавив, что в мероприятии приняли участие представители различных подразделений из Москвы, Бурятии, Красноярского, Приморского, Ставропольского, Хабаровского краев, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Тульской областей, а также из управления на транспорте по СФО и Казанского юридического института МВД России.

Колокольцев, обращаясь к награжденным, отметил, что их героические поступки получили высокую оценку руководства страны и министерства. "Каждого из вас можно по праву назвать достойным гражданином России, продолжателем лучших традиций министерства, основанных на верности присяге и своему народу. Самых добрых слов и глубокой признательности заслуживают наши коллеги-женщины, которые наравне с мужчинами рисковали собой во имя спасения людей от неминуемой гибели", - процитировали его в пресс-центре.

Принимая награду, сотрудники МВД отметили, что они не имеют права пройти мимо чужой беды, с гордостью трудятся на благо страны и выполняют поставленные перед ними задачи по охране общественного порядка и борьбе с преступностью. "Полицейский просто не имеет права пройти мимо чужой беды. Эта награда будет напоминать нам о ценности человеческой жизни. Служим России, служим народу!" - сказала инспектор патрульно-постовой службы из Тулы, капитан полиции Наталья Демьянова, которая вместе с коллегами спасла из огня двоих детей и пятерых взрослых, награжденная за это медалью "За спасение погибавших".

Всего медали "За спасение погибавших" получили четыре сотрудника МВД, медали МВД России "За смелость во имя спасения" - 26.