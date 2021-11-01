Два новых фельдшерских пункта открылись в труднодоступном районе Приангарья

ИРКУТСК, 1 ноября. /ТАСС/. Новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) открылись в труднодоступной горной местности Тофалария в Иркутской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Два новых фельдшерско-акушерских пункта начали работу в Тофаларии. <…> В медучреждениях будут получать медицинскую помощь 420 жителей поселка Верхняя Гутара и порядка 200 человек прикрепленного населения поселка Нерха", - говорится в сообщении.

Новые ФАПы оснащены медицинским оборудованием, они заменили два старых, не отвечавших современным требованиям.

Тофалария - историко-культурный регион в горах Восточного Саяна с населением около 800 человек. Связь с Тофаларией обеспечивает авиация, а также зимник в холодное время года.