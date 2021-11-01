Обновленный мост через реку Тулома в Заполярье введут в эксплуатацию в конце ноября

МУРМАНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Обновленный мост через реку Тулома на федеральной трассе Р-21 "Кола" в Мурманской области введут в эксплуатацию в конце ноября этого года, сообщили в понедельник в пресс-службе Росавтодора. Реконструкция объекта выполнена в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Построенный в 1952 году 171-метровый мост перестал соответствовать современным требованиям и был последним искусственным сооружением на трассе "Кола" в Заполярье, которое не подлежало ремонту.

Обновленный мост состоит из трех пролетов. Он длиннее прежнего почти на 20 м, длина переправы составляет 190,24 м. "Сооружение спроектировано и построено таким образом, что ни сильные морозы, ни ветры не отразятся на техническом состоянии объекта", - добавили в Росавтодоре.

Всего в оперативном управлении на территории Мурманской области находятся более 70 мостов и путепроводов.