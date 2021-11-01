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Табасаранский район Дагестана получил 10 новых школьных автобусов

За последние три года образовательные учреждения Табасаранского района получили 35 школьных автобусов для перевозки детей

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Школы Табасаранского района Дагестана за счет средств федерального бюджета получили 10 новых автобусов, сообщает в понедельник пресс-служба районной администрации.

"Как нам известно, на днях в Республику Дагестан за счет средств федерального бюджета было доставлено 116 единиц нового школьного транспорта, в последующем, которые были распределены по районам региона. Наибольшее количество единиц среди всех муниципалитетов выделено Табасаранскому району - 10 автобусов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что всего за последние три года образовательные учреждения Табасаранского района получили 35 школьных автобусов для перевозки детей.

"Глава муниципалитета Магомед Курбанов, родительское сообщество и директора школ района выражают благодарность главе Республики Дагестан Меликову Сергею Алимовичу, правительству республики и министерству образования и науки региона за предоставление школьного транспорта учащимся района, за проявление заботы о детях", - добавили в пресс-службе.

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