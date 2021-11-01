Около 83 тыс. человек посещают занятия "Московского долголетия" онлайн и на свежем воздухе

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Онлайн-занятия и занятия на открытом воздухе, организованные проектом "Московское долголетие", посещают около 83 тыс. человек. Об этом сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

"Начиная с 2018 года проект "Московское долголетие" гарантирует всем гражданам старшего возраста бесплатно в неограниченном количестве разного рода занятия. За 3,5 года реализации проекта почти каждый шестой москвич старшего возраста принял участие в "Московском долголетии", это почти 400 тыс. человек. В настоящий момент в занятиях онлайн-формата и на свежем воздухе принимают участие около 83 тыс. человек", - сказал Стружак на заседании комиссии по экономической и социальной политике в Московской городской думе.

Он добавил, что в 2022 году будет продолжена реализация проекта "Московское долголетие". На эти цели предусмотрено 3 млрд рублей, что почти на 20 % больше бюджета 2021 года.

Проект "Московское долголетие" открылся в 2018 году. Он направлен на создание сети бесплатного досуга для москвичей старшего поколения и расширение возможностей их участия в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных мероприятиях.