В Железноводске в 2022 году отремонтируют самый старый сквер курорта

ПЯТИГОРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Самый старый сквер Железноводска (Ставропольский край) - сквер Островского, построенный более 120 лет назад, отремонтируют в 2022 году. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В Железноводске приступили к проектированию работ по реконструкции Островского сквера, старейшего на курорте. Сквер площадью в 1 гектар был создан в 1893 году при открытии Островских Ванн, первой водолечебницы на Кавминводах с механизированной подачей воды и лечебной грязи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые за 50 лет сквер будет полностью благоустроен и станет еще одним местом отдыха и досуга для жителей и гостей курорта.

"Это центральный сквер в курортной зоне Железноводска давно ждет своего ремонта. Планируем подготовить документы для благоустройства Островского сквера и приступить к ремонту уже в следующем году. Благодаря поддержке губернатора Владимира Владимирова мы включили этот сквер в план мероприятий по развитию Кавказских Минеральных Вод, что дает возможность привлечь государственное финансирование для проведения работ", - рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.