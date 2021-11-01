Аграрии на Урале зарегистрировали сорт крыжовника, который в два раза крупнее стандарта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Новый сорт крыжовника, который в два раза крупнее стандарта, зарегистрировали российские ученые. Работа по выведению сорта длилась около 20 лет, специалисты установили, что он выдерживает холода до минус 40 градусов и отличается высокой урожайностью, сообщили в пресс-службе Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН.

"Новый сорт крыжовника "Авангард", выведенный учеными Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства - структурного подразделения УрФАНИЦ УрО РАН - внесен в Государственный реестр селекционных достижений и рекомендован для выращивания в Уральском регионе. Ягодная культура главным образом отличается высокой урожайностью - от 3 до 7 кг с куста, более 20 т/га. <…> Ягоды крупные - 3,3-6,5 г при стандартном размере 2-3 г, универсального назначения - можно употреблять в свежем виде, а также использовать для переработки: компоты, джемы, варенье", - говорится в сообщении.

Работа по его выведению длилась около 20 лет, саженцы крыжовника изучали в Свердловской, Челябинской областях, а также в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва. Срок созревания сорта с середины июля по начало августа, для плодоношения растение не требует опылителей и может выдерживать холода до минус 40 градусов.

"Крыжовник - одна из самых востребованных садовых культур, которая активно возделывается и на Урале. Ученые нашего института имеют хороший задел по этой культуре и ведут постоянную селекционную работу в данном направлении. К слову сказать, в этом году мы передали в Госсорткомиссию на испытание еще один новый сорт крыжовника "Гринчел". Главный акцент мы делаем на морозостойкость, урожайность и качество плодов - как правило, это размер и вкус", - рассказал Фирудин Мамедага оглы Гасымов, ведущий научный сотрудник Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства.

Основным направлением деятельности Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства являются фундаментальные и прикладные исследования в области селекции, семеноводства, технологий возделывания плодово-ягодных культур и картофеля. За годы работы учеными института созданы высокопродуктивные сорта плодовых, ягодных культур и картофеля, составляющие основу районированного сортимента для зоны рискованного земледелия - более 300 сортов садовых культур и 34 картофеля. Кроме того, разработаны технологии промышленного и любительского садоводства и картофелеводства.