Глава Липецкой области Артамонов прошел ревакцинацию от ковида в торговом центре Липецка

ТАСС, 1 ноября. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов прошел ревакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник Лайт", он сделал прививку в пункте вакцинации в торгово-развлекательном центре "Москва" в Липецке.

"Приехал в ТЦР "Москва" на ревакцинацию. Медики на пунктах вакцинации работают быстро и четко", - написал Артамонов в своем Instagram в понедельник.

Ранее сообщалось, что глава Липецкой области Игорь Артамонов 17 февраля 2021 года сделал прививку от коронавируса вакциной "Спутник V".

В Липецкой области введена обязательная вакцинация работников разных сфер деятельности, в том числе здравоохранения, образования, социальных услуг, транспорта, обслуживания. До 1 декабря в регионе должно быть привито от коронавируса не менее 80% сотрудников предприятий. На 1 ноября в регионе привито 518,8 тыс. человек, в том числе двукратно 447,2 тыс. человек (71,6% от плана по вакцинации 80% взрослого населения региона, или 730 008 человек).

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 63 017 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 55 077 человек, 2 053 пациента умерли. В регионе создано 3 100 коек для пациентов с ковидом, на утро понедельника свободно 17,8%, или 552 места. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте и торговых центрах, действует система QR-кодов. Дни с 30 октября по 7 ноября в регионе объявлены нерабочими, закроются все торговые центры, учреждения соцобслуживания, магазины, исключение сделано лишь для продуктовых магазинов, аптек, ряда учреждений с доставкой и имеющих отдельный вход с улицы.