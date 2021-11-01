Около 40% всего населения Кубани вакцинировались от коронавируса

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Количество привившихся от коронавируса в Краснодарском крае превысило 2,2 млн человек, что составляет 61% от плана по вакцинации, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в понедельник.

"В Краснодарском крае от коронавируса привились более 2,2 млн человек. Это 61% от плана для формирования коллективного иммунитета. Всего в регионе необходимо привить 3,6 млн человек", - говорится в сообщении пресс-службы. В регионе план по вакцинации составляет 80% населения.

Население Краснодарского края составляет 5,6 млн человек, таким образом, от коронавируса привились почти 40%.

Уточняется, что в период дополнительных нерабочих дней в крае будут работать все пункты вакцинации от COVID-19.

"Система здравоохранения Кубани работает с огромной нагрузкой. Только за последние двое суток с подозрением на COVID-19 госпитализировали более тысячи человек. Только массовая вакцинация позволит сформировать коллективный иммунитет и снизить заболеваемость. Для этого в регионе созданы все условия", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на понедельник за сутки в крае выявлены 286 случаев заражения ковидом, всего за время пандемии - 81 812 случаев COVID-19, 58 383 человека выздоровели и выписаны из больниц, 7 423 пациента спасти не удалось, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 110 жителей, на ЭКМО - восемь. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1 439.