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В Москве к концу недели температура воздуха поднимется до 12 градусов тепла

В праздничные дни будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве в четверг, пятницу и субботу днем составит до 12 градусов тепла, ночью - от четырех до девяти градусов выше ноля, сообщается в понедельник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"В праздничные дни будет тепло и облачно. В четверг, пятницу и субботу дневная температура воздуха составит 12 градусов тепла, ночью термометр покажет от четырех до девяти градусов. Местами пройдут кратковременные дожди", - говорится в сообщении.

Синоптики обещают, что во вторник, 2 ноября, в столице ночью похолодает до минус одного - плюс трех градусов, а днем воздух прогреется до семи градусов, осадков не ожидается. В среду будет облачно, порывы ветра могут достигать 12 15 м/сек. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов, днем повысится до 6-8.

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