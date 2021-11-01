В Чечне построят эстакаду и путепровод на дороге в обход города Гудермес

ГРОЗНЫЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Эстакаду и путепровод построят на объездной дороге в обход чеченского города Гудермес, что позволит разделить потоки автомобилей по федеральным и региональным маршрутам. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"Искусственные сооружения возведут в рамках строительства третьей очереди автодороги Р-217 "Кавказ" обход Гудермеса. Возведение транспортной развязки позволит разделить потоки автомобилей по федеральным и региональным маршрутам. <...> Длина эстакады составит свыше 240 м, ширина проезжей части - 7,5 м, а путепровода соответственно - 33 м и 26 м", - сказали в пресс-службе.

В 2015 году введена в эксплуатацию первая очередь обхода города Гудермес протяженностью около 15 км, а в конце 2019 года работы закончили на втором, третий этап, как сообщалось ранее, планируют завершить в 2023 году. После ввода объекта в эксплуатацию общая протяженность автодороги составит 36 км.