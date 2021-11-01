Второе за неделю медучреждение в Томской области перепрофилировали для пациентов с ковидом

ТОМСК, 1 ноября. /ТАСС/. Ковидный госпиталь на 75 мест для долечивания пациентов с новой коронавирусной инфекцией открылся на базе медико-санитарной части "Строитель" в Томске из-за роста заболеваемости в регионе. Плановая помощь пациентам медсанчасти будет оказана в областной клинической больнице и клинической больнице в закрытом городе Северске, сообщили журналистам в пресс-службе регионального оперштаба в понедельник.

29 октября оперштаб сообщал, что властями региона было принято решение открыть на базе больницы скорой медицинской помощи Томска ковидный госпиталь на 180 мест. Плановую медпомощь на время работы госпиталя перенесли в областную клиническую больницу. Такие меры были приняты, чтобы создать запас мест в связи с ростом заболеваемости в регионе. На тот момент было свободно более 20% коечного фонда.

"Сегодня, 1 ноября, медико-санитарная часть "Строитель" вновь начала работу в качестве респираторного госпиталя для пациентов с COVID-19. Такое решение принял региональный оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в связи с ростом заболеваемости. В медучреждение, рассчитанное на 75 коек, будут направляться на долечивание пациенты с пневмонией. Это позволит освободить места в других респираторных госпиталях", - говорится в сообщении.

Помощь профильным пациентам медико-санитарной части будет оказываться в стационарных отделениях Северской клинической больницы и областной клинической больницы. Ранее МСЧ "Строитель" перепрофилировалась под респираторный госпиталь дважды - в марте и сентябре 2020 года. За период работы специалисты пролечили здесь 809 пациентов с COVID-19 и 168 - с пневмонией и ОРВИ, было развернуто 85 коек. На сегодня в Томской области задействовано 3 293 койко-места для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией. Свободными остаются 19%.

"Сегодняшняя эпидситуация сложнее, чем была год назад. 30 октября зафиксировано максимальное количество выявленных случаев COVID-19 - 249. В последнюю неделю фиксируется рост заболеваний в Каргасокском, Парабельском, Зырянском районах, по-прежнему сложной остается ситуация в Томске и Томском районе", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Алены Левко.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрированы более 48 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом с сентября число ежедневных случаев заражения в регионе выросло в 2,4 раза - с 100 до 240. Рост заболеваемости в регионе, по данным местных властей, связан с низкими темпами вакцинации: прививку от COVID-19 сделали к середине месяца около 50% от необходимого количества людей, 98% попадающих в больницы не вакцинированы.