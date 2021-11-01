План по вакцинации от коронавируса в Смоленской области выполнили более чем на 50%

ТАСС, 1 ноября. Более 330 тыс. жителей Смоленской области сделали прививку от коронавируса, что составляет около 54% от планового показателя. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Островский на странице во "ВКонтакте" в понедельник.

"Первым компонентом привито свыше 330 тыс. смолян, полностью завершили вакцинацию более 302 тыс. жителей региона. <…> Всего в области необходимо привить 607 877 человек - 80% взрослого населения", - сообщил Островский.

Так, план по вакцинации взрослого населения в Смоленской области выполнен примерно на 54%. На данный момент в регионе ежедневно прививаются около 1 тыс. человек, в связи с чем губернатор отметил необходимость наращивания темпов вакцинации. "Эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает оставаться крайне напряженной. В стационары ежесуточно поступают 160-180 пациентов с симптомами коронавирусной инфекции", - добавил Островский.

Губернатор также сообщил, что около 17% коек для пациентов с коронавирусом остаются свободными в медицинских учреждениях региона. Мониторинг ситуации с заполняемостью коечного фонда проходит в постоянном режиме.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 1 ноября, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 62 349 случаев заражения коронавирусом, из них 599 - за последние сутки. Выздоровели 28 266 человек, 1 928 пациентов умерли. В Смоленской области введены ограничения на посещение ряда учреждений, в том числе торговых центров, универмагов, салонов красоты и общепита. Для их посещения требуется предоставить сертификат или QR-код, подтверждающие вакцинацию, справку об отрицательном результате теста на ковид, о перенесенной коронавирусной инфекции либо медицинский отвод. В регионе объявлены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября из-за перегрузки системы здравоохранения.