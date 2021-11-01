Попова заявила о незначительном влиянии мутаций коронавируса на эффективность вакцин

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Существующие и прогнозируемые мутации коронавируса несущественно влияют на эффективность российских вакцин, сообщила в понедельник руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас есть определенная уверенность в том, что сегодняшние вакцины остаются действенными, эффективными. И <...> сегодня мы уже просчитываем мутации, они не могут повлиять на эффективность вакцин так, чтобы они были бесполезны. Этого нет сегодня, и прививаться надо, в ближайшем времени этого не должно произойти", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

По словам Поповой, темпы вакцинации в России растут, это хороший прогностический признак, но для победы над вирусом необходимо достичь 80% коллективного иммунитета среди взрослого населения.

"Для того, чтобы избежать вот этого страха, избежать риска, нам нужно достичь того самого коллективного иммунитета, к которому мы стремимся уже скоро год, но пока должных уровней не достигли. Вирус несколько меняется, и поэтому стало совершенно очевидно, что этот уровень должен быть не меньше 80% взрослого населения в каждой стране и в нашей тоже. Вот эта цифра, которую нам надо достичь, достичь ее можно в первую очередь прививками, что, собственно, сегодня и происходит. Темпы вакцинации растут, и это хороший прогностический признак", - сказала она.