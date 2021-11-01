Автор концепций экологической безопасности Вадим Петров умер в Удмуртии

ТАСС, 1 ноября. Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики, ведущий сотрудник Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН, автор ряда концепций экологической безопасности Вадим Петров умер на 59-м году жизни, сообщается в понедельник на сайте центра.

"Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН с прискорбием сообщает о кончине Вадима Генриховича Петрова (09.03.1963 - 01.11.2021) - ведущего научного сотрудника центра, доктора химических наук, заслуженного деятеля науки Удмуртии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доктор химических наук Вадим Петров внес вклад в создание физико-химических основ экологически безопасных технологий. Ученый разработал ряд концепций по утилизации опасных промышленных отходов. Также он сформулировал новое направление в химической физике для исследования техногенных продуктов и образований. Был членом ряда экспертных комиссий по уничтожению химического оружия, старой ракетной техники, промышленных отходов, организатором ряда зарубежных конференций, симпозиумов и международных проектов по уничтожению химического оружия. Принял участие в написании более 140 печатных работ, в том числе трех монографий. В 2008 году ему присвоили почетное звание "Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики".

В 1980-х годах он добровольно принимал участие в исследованиях радиационного загрязнения в 30-километровой зоне Чернобыльской АЭС и причин разрушения реактора.