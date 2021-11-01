ПЯТИГОРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Пятигорска (Ставропольский край) в понедельник подписали соглашение о сотрудничестве с китайским городом Дэчжоу, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Пятигорск и китайский город Дэчжоу стали городами-побратимами. Соглашение о дружеском сотрудничестве подписано сегодня в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Пятигорск и Дэчжоу намерены сотрудничать в области туризма, курортного дела, культуры, образования, медицины, архитектуры городской среды, торговли. Российская и китайская стороны будут разрабатывать и воплощать в жизнь совместные проекты, обмениваться делегациями, делиться лучшими наработками и перенимать опыт, общаться в режиме телемостов и видеоконференций, проводить совместные выставки, фестивали и форумы.

"Дэчжоу находится у древнего русла реки Хуанхэ, славится прекрасными пейзажами. В то же время наш город стремится к инновациям и полон жизненной энергии. Дэчжоу придает большое значение международному сотрудничеству, мы активно взаимодействуем с городами в 33 странах. У нас тесные торгово-экономические связи и с Россией", - отметил постоянный вице-мэр города Дэчжоу Лю Чанминь.

Дэчжоу - городской округ в северо-западной части китайской провинции Шаньдун. Промышленность города связана с развитием солнечной энергетики. Здесь находится самое большое в мире офисное здание, которое функционирует на солнечной энергии. Кроме того, в Дэчжоу расположен государственный университет, на очных отделениях которого обучается около 18 тыс. студентов.