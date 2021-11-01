Роспотребнадзор принял меры в регионах, где результаты ПЦР-тестов не приходили до 6 дней

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор предпринял все необходимые меры в отношении регионов и учреждений, которые предоставляли результаты ПЦР-тестов на коронавирус в течение нескольких дней, а не в установленные 24 часа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

26 октября она сообщала, что в РФ есть регионы, в которых результаты тестирования на коронавирус выдавали в течение 5-6 дней. Тогда Попова, в частности, назвала Тверскую, Пензенскую и Челябинскую область.

"Я говорила ровно для того, чтобы привлечь к этому внимание, потому что это в самом деле очень досадно. Почему? Во-первых, потому что 5-6 дней человек остается без специализированной помощи. Ему нужно помогать, а у него еще диагноза нет, правильного диагноза. Он в эти дни не знает, что он инфицирован, он может распространять инфекцию дальше. А по всем этим случаям проведены административные расследования в субъектах, и все меры, которые должны быть, достаточно жесткие меры, они приняты", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".