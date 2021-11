На ONERETAIL Conf обсудили, как технологии меняют ретейл

Основное преимущество онлайна над офлайн-магазинами - знание своих клиентов, отметил в беседе с генеральным директором М.Видео-Эльдорадо Александром Изосимовым Брайан Макбрайд.

"Когда я работал в ASOS, мы знали о своих клиентах все: сколько им лет, их размер одежды, цвет волос. Мы знали, какие цвета они покупали и какие никогда не купят. И наши отношения были всецело добровольными, что давало нам возможность предлагать им подходящие рекомендации. Так покупатель, использующий мобильное приложение, может выбрать тот самый товар из двухсот тысяч позиций, понять, что именно достойно внимания. <…>", - пояснил экс-глава Amazon UK.

Он добавил, что именно поэтому крупные онлайн-игроки используют данные, аналитику, искусственный интеллект и машинное обучение: так появляется возможность готовить для клиентов релевантные рекомендации и помогать им с покупками.

При этом, по словам Александра Изосимова, востребованность офлайн-магазинов сохраняется, онлайн-платформы их полностью не вытеснили.

"Есть покупки, которые требуют дополнительных усилий. Три четверти наших клиентов начинают выбирать в онлайне, но потом идут в физические магазины <…>", - уточнил он.

Магазины в традиционном понимании важны, так как покупатели хотят лично увидеть товар, получить эмоции от процесса выбора. Компаниям важно комбинировать онлайн- и офлайн форматы и использовать мультиканальную систему продаж, отметил Александр Изосимов.

В качестве подтверждения он привел тот факт, что крупные онлайн-платформы сами приходят в сегмент традиционного ретейла: компания Alibaba теперь владеет одним из крупнейших продуктовых ретейлеров в Китае Sun Art; Amazon купила Whole foods, открыла сеть Amazon Go и другие физические магазины; JD.com приобрела Китайского CE ретейлера Five Star.

"Усиление физического ретейла новыми технологическими решениями, связывающими его с онлайн-продажами в единое целое, - это то, во что мы верим и что развиваем", - резюмировал он.

Как объединить офлайн- и онлайн-торговлю

Управляющий директор блока OneRetail М.Видео-Эльдорадо Дагмара Иванова, в свою очередь, рассказала, как именно компания модернизирует процесс покупок с помощью новых технологий. На конференции она представила технологический продукт OneRetail, состоящий из пяти элементов: мобильного приложения продавца, мобильного приложения клиента, веб-сайта, розничной сети и Big Data. Все эти элементы позволяют добиться авторизации клиента в едином онлайн-пространстве, даже если он предпочитает посещать физические магазины. Сквозная аналитика помогает узнать покупателя уже на пороге магазина.