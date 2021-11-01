В Геленджике проведут лотерею среди привившихся от коронавируса

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Лотерея среди вакцинированных от коронавируса состоится в городе-курорте Краснодарского края Геленджике. Победители получат памятные призы от билетов в кинотеатр до бытовой техники, розыгрыш планируется провести 1 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.

"В Геленджике впервые привившиеся от COVID-19 станут участниками лотереи. <…> Победители получат приятные призы: от билетов в кинотеатр до бытовой техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с понедельника посетители всех пунктов вакцинации Геленджика, где можно привиться от коронавирусной инфекции, получают специальные билеты участников лотереи. Проведение мероприятия предложила "Ассоциация содействия в развитии курорта Геленджик". Кроме того, в пресс-службе напомнили, что всем, кто привит и получил QR-код о вакцинации, разрешен вход в заведения общепита и развлекательные заведения.

Разыграть призы планируется 1 декабря.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на понедельник за сутки в Краснодарском крае выявлены 286 случаев заражения коронавирусом, всего за время пандемии - 81 812 случаев COVID-19, 58 383 человека выздоровели и выписаны из больниц, 7 423 пациента спасти не удалось, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 110 жителей, на ЭКМО - восемь. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 1 439.