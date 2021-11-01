В домах Свердловской области заменят более 1,1 тыс. лифтов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. лифтов на общую сумму 2 млрд рублей заменят в многоквартирных домах Свердловской области по итогам 2021 года, сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник.

"До конца года в многоквартирных домах Среднего Урала заменят 1 111 лифтов на общую сумму свыше 2 млрд рублей. К настоящему времени большая часть подъемников, 1 004 лифта, уже находится в эксплуатации (211 из них расположены в домах со спецсчетами, 793 - в домах, аккумулирующих взносы на капремонт в "общем котле" регоператора). Оставшиеся 107 кабин <...> будут установлены до конца декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новое оборудование оснастили антивандальным покрытием, электронной системой взвешивания и кнопками со шрифтом Брайля. Такие подъемники появились в домах 15 муниципалитетов - Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, Серова, Новоуральска, Заречного, Качканара, Полевского, Верхней Пышмы, Рефтинского, Кировграда, Нижней Туры, Краснотурьинска и Асбеста.

"В последующие три года нам предстоит заменить еще около 1,8 тыс. лифтов: 270 - за счет регоператора, оставшиеся - за счет спецсчетов многоквартирных домов. Это позволит к 2025 году полностью избавиться от устаревшего и вышедшего из строя оборудования и в последующие годы проводить обновление лифтового парка в плановом режиме - с текущими осмотрами и профилактическими ремонтами", - цитирует департамент главу Министерства энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова.