Команда школьников из Чувашии стала первой в хакатоне по искусственному интеллекту

ЧЕБОКСАРЫ, 1 ноября. /ТАСС/. Учащиеся школы №61 Чебоксар выиграли Всероссийский хакатон по искусственному интеллекту. В течение 48 часов 23 команды из 15 регионов решали задачу от Минцифры Чувашии и "Института территориального развития Чувашской Республики", сообщает в понедельник пресс-служба правительства Чувашии.

"Команда победителей представила интерактивную карту, на которой показаны проблемные, по мнению граждан, места. Программа анализирует эти обращения, также учитывая информацию с других интернет-ресурсов и наличие рядом мест для решения проблемы. Уникальность решения заключается в объективной оценке обращений и удобном выводе результата, который и требовался для заказчика", - пояснили в пресс-службе.

Второе место по итогам хакатона заняла команда из Пермского края, третье - команда с участниками из Москвы и Санкт-Петербурга. Победители разделили между собой призовой фонд конкурса - 400 тыс. рублей.

"Для нас большая честь стать частью Всероссийского сообщества по искусственному интеллекту. Мы убедились, что хакатон - это шанс, который предоставляет молодым специалистам возможность проявить себя и сделать первые шаги навстречу своему профессиональному будущему. То, что наши ребята, старшеклассники 61-й школы, выиграли это соревнование, - очень радостное событие", - добавил глава Чувашии Олег Николаев, слова которого приводит пресс-служба.