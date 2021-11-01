Экс-начальника калининградского УМВД назначили замглавы столичной полиции

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Бывший начальник управления МВД России по Калининградской области Игорь Илларионов назначен на должность заместителя начальника столичной полиции. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Указом президента РФ на должность заместителя начальника Главного управления МВД России по городу Москве назначен генерал-майор внутренней службы Игорь Валентинович Илларионов", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что на Петровке, 38, начальник ГУ МВД по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил руководящему составу главка и территориальных подразделений нового заместителя.

Игорь Илларионов родился 11 июля 1969 года в Московской области. В 1990 году после срочной службы в Вооруженных силах СССР поступил на службу в органы внутренних дел. Начал карьеру с должности милиционера ППС, затем служил на различных оперативных и руководящих должностях в уголовном розыске и управлении по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Подмосковья. С 2013 года Илларионов занимал должность замначальника управления Главного управления собственной безопасности МВД России, а с 2016 года был назначен на должность начальника управления МВД России по Калининградской области. Награжден орденом Почета.