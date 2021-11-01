В Москве объявили грантовый конкурс на развитие инклюзивных практик в музеях

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Благотворительный фонд Александра Светакова "Свет" объявил грантовый конкурс "Без исключения" для поддержки инклюзивных практик в московских музеях, сообщила в понедельник на пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор благотворительных фондов "Свет" и "Абсолют-помощь" Анна Скоробогатова.

"Мы хотим устранить те самые барьеры, которые есть у человека с инвалидностью, у семьи, в которой есть человек с инвалидностью вне зависимости от его возраста на его пути в культурный контекст и, в частности, в музеи. Поэтому я очень рада, что мы объявляем сегодня запуск очень важного конкурса для музеев, чтобы создавать, развивать и масштабировать лучшие музейные практики в области инклюзии", - рассказала она.

Скоробогатова пояснила, что принимать участие в конкурсе могут федеральные и городские музей Москвы. Заявки будут принимать до 30 ноября, победителей объявят после январских праздников. Городские музеи будут претендовать на грант до 3 млн рублей, федеральные - до 10 млн рублей. Результаты реализации проектов организаторы рассчитывают увидеть до конца следующего года. Поддержку в рамках конкурса получат три федеральных музея и 10 городских.

Скоробогатова привела данные Счетной палаты РФ, согласно которым более 70% учреждений культуры в России не адаптированы под потребности людей с физическими и ментальными особенностями и с инвалидностью. По ее словам, безбарьерная среда есть меньше чем в 15% московских музеев. При этом доля благотворительных пожертвований, в том числе грантов, в общем бюджете учреждений культуры составляет чуть более 1%.

"С физической точки зрения у глухих людей нет барьеров для посещения музеев, выставок - физически они могут спокойно ходить. Но есть одно важное препятствие - это информационный барьер. Эта причина является фактом того, что глухие идут небольшими группами в музеи, на выставки, чтобы между собой обсудить на жестовом языке то, что они видят. Еще может быть вариант посещения событий, где есть перевод на жестовый язык - либо это будет рассказ от глухого гида, либо через переводчика на русский жестовый язык", - добавила руководитель организации глухих экскурсоводов "Жест в музее" Светлана Бобкова.

По ее словам, объединение глухих экскурсоводов успешно работает с Пушкинским музеем, Историческим музеем, Третьяковской галерей, а также музеем-заповедником "Царицыно".