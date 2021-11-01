В Курганской области начал работу волонтерский штаб для помощи пожилым на самоизоляции

ТАСС, 1 ноября. Волонтерский штаб для оказания помощи пожилым и маломобильным людям во время самоизоляции начал работу в Курганской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

В Курганской области действует самоизоляция для граждан старше 60 лет. Также на время нерабочих дней до 7 ноября ввели обязательную самоизоляцию для граждан, страдающих хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных или переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев.

"С 1 ноября в Курганской области возобновляет работу волонтерский штаб #МыВместе для поддержки пожилых и маломобильных граждан старше 60 лет, не прошедших вакцинацию, а также медицинских сотрудников. Единый номер для граждан, которым нужна помощь добровольцев 8-800-200-34-11", - говорится в сообщении.

В частности, волонтеры помогут с доставкой лекарств и продуктов.

"Также продолжает свою работу акция "Тележка добра", в которой задействовали 14 магазинов сети "Метрополис". В рамках акции уже оказали помощь 2 743 нуждающимся гражданам", - добавили в правительстве.

О ситуации в регионе

В Курганской области ежедневный прирост числа выявленных случаев коронавируса уже превысил 200 в сутки, тогда как до начала июля он продолжительное время не превышал 100, согласно данным регионального оперативного штаба. Ввиду ситуации власти увеличили число ограничительных мер: с 13 октября ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий жителей, а с 25 октября - обязательную самоизоляцию для людей старше 60 лет. Также 28 октября власти объявили о введении обязательной самоизоляции с 30 октября по 7 ноября для жителей, страдающих хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных либо переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев. Кроме того, с 18 октября ввели противоковидные фильтры для посетителей торгово-развлекательных центров, объектов общественного питания и ряда других объектов.

Оперштаб области также принял решение о введении досрочных школьных каникул с 22 октября, которые продлятся по 7 ноября. Кроме того, с 25 октября по 7 ноября перевели в дистанционный формат теоретические занятия для студентов колледжей и техникумов Кургана и Шадринска. Также с 25 октября организации в сфере общепита должны работать до 23:00 (21:00 мск).

С 30 октября по 7 ноября - на период нерабочих дней в регионе - приостанавливается проведение развлекательных мероприятий в кафе, ресторанах и других организациях общепита, а при проведении банкетов, поминальных обедов нужно соблюдать требование по числу присутствующих - не более 10 человек. Также полностью приостанавливается работа зон общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах. В этот период также приостанавливается проведение спектаклей и концертов, прием посетителей в учреждениях культуры, предоставление услуг дополнительного образования в офлайн-формате, проведение спортивных мероприятий и в помещениях, и на открытом воздухе.