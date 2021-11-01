В Северной Осетии темпы вакцинации за неделю увеличились в два раза

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 ноября. /ТАСС/. Темпы вакцинации в Северной Осетии увеличились в два раза за неделю. Об этом сообщил на аппаратном совещании в понедельник врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев.

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"Темпы вакцинации в Северной Осетии увеличились в два раза. За прошедшую неделю вакцинировано 8 014 человек. Надеемся, что положительная тенденция сохранится", - сказал Тебиев.

В целом, целевой показатель охвата вакцинацией против коронавируса в республике составляет не менее 317 тыс. человек.

В стационарах республики с коронавирусом находятся 1 085 человек, из них 108 - в реанимациях.