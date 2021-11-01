Московский ФОМС с начала года потратил на пациентов с коронавирусом около 60 млрд рублей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Порядка 60 млрд рублей потратили в Московском городском фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) с начала 2021 года на лечение пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил на заседании комиссии Мосгордумы директор организации Владимир Зеленский.

"Мы в этом году практически 60 млрд рублей потратили на оплату медицинской помощи, оказанной пациентам с коронавирусом. В случае, если у нас будут проблемы с формированием коллективного иммунитета и проблемами с вакцинацией, то, я думаю, в следующем году цифры будут сопоставимы. Это чудовищные расходы, если сравнить с общим объемом бюджета", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в пике заболеваемости расходы фонда на коронавирус составляют порядка 9 млрд рублей в месяц. Препаратов для лечения пациентов с коронавирусом становится все больше, они становятся сложнее и дороже. Фонд планирует в финансировании лечения коронавируса перейти на схему, аналогичную лечению онкологических заболеваний - когда есть средняя стандартная стоимость заболевания и "все дорогостоящее идет плюсом к тарифу", ровно так, как сейчас финансируются противоопухолевые препараты.

По словам директора фонда, в 2022 году объем доходов бюджета МГФОМС составит 359,5 млрд рублей, в 2023 году - 377,6 млрд рублей, в 2024 году - 398,1 млрд рублей. Основной частью доходов бюджета фонда являются субвенции, которые он получает из бюджета федерального фонда ОМС. Эта субвенция в 2022 году составит 296,3 млрд рублей, что на 9,3% выше, чем в 2021 году.

"То есть увеличение федеральных денег, идущих на обязательное медицинское страхование, составит 25,3 млрд рублей. Это существенное увеличение", - добавил Зеленский.