Главный редактор Regnum уверен, что в Белоруссии смогут читать материалы агентства

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Главный редактор российского информагентства Regnum Модест Колеров рассчитывает, что белорусская аудитория агентства найдет законный способ знакомиться с размещенными материалами агентства после решения властей в Минске ограничить доступ к сайту Regnum. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал Колеров.

Ранее Министерство информации Белоруссии подтвердило, что ограничило доступ к сайту российского информационного агентства Regnum.

"Уверен, что многие наши читатели в Белоруссии найдут способ законным образом обойти запреты и продолжат читать нас. Наша информация, кроме того, ретранслируется другими сайтами. Уже сейчас наша аудитория в Белоруссии, хотя кратно и сократилась, сохранила свое значительное ядро", - сказал собеседник ТАСС.

По его словам, власти страны "отказываются понимать, что наше вещание о Белоруссии - в наибольшей степени именно комментарийное, бороться с ним бессмысленно".

Колеров также сообщил ТАСС, что штатных сотрудников Regnum в Белоруссии нет.