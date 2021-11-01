Спектакли в память жертв депортации карачаевского народа покажут в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 1 ноября. /ТАСС/. Записи спектаклей в память о депортации карачаевского народа в Среднюю Азию и Казахстан 2 ноября 1943 года подготовили в Карачаево-Черкесии. Трансляция будет проводиться в эфире местных телеканалов, рассказал ТАСС министр Карачаево-Черкесии по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков.

"Для того, чтобы сохранить память о десятках тысяч человек, которые были депортированы, в Карачаево-Черкесии будут организованы различные мероприятия. В том числе по телевизору - для местных телеканалов подготовлены спектакли о событиях тех лет и возрождении карачаевского народа" - сообщил министр.

Он отметил, что такие мероприятия позволяют напомнить жителям о подвигах, силе и мужестве народа. "Мы помним тех, кто погиб в пути, и тех, кто выстоял и нашел силы вернуться на родную землю. И то, с какой радостью встречали вернувшихся соседние народы. Такие добрососедские отношения обязательно нужно поддерживать и впредь", - обратил внимание министр.

Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. - дети. С исконных мест проживания позднее также выселели чеченцев, ингуш и балкарцев. Право вернуться на родную землю депортированные народы получили 9 января 1957 года.