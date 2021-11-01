Путин указал на высокую смертность от ковида среди старшего поколения

Глава государства остановился на этой теме в понедельник на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК. Он отдельно обратился к представителям промышленности. "Все-таки люди старших поколений болеют тяжелее. Сегодня это очевидный факт. И летальность среди наших граждан старшей возрастной группы в разы выше, чем в среднем по всему населению", - констатировал Путин.

Как отметил президент, на предприятиях работают люди разных поколений, в том числе и старшего. "Обратите, пожалуйста, на это внимание. В том числе и обратите внимание на соблюдение всех необходимых мер безопасности, связанных с предотвращением распространения заболевания. Это, конечно, касается всей страны, но сейчас обращаюсь к тем, кто присутствует на совещании", - призвал он представителей промышленности.