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Пандемия COVID-19

Путин указал на высокую смертность от ковида среди старшего поколения

Президент призвал руководителей компаний принять соответствующие меры безопасности

СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание промышленников на высокую смертность от ковида среди людей старшего поколения и призвал руководителей компаний принять соответствующие меры безопасности.

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Глава государства остановился на этой теме в понедельник на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК. Он отдельно обратился к представителям промышленности. "Все-таки люди старших поколений болеют тяжелее. Сегодня это очевидный факт. И летальность среди наших граждан старшей возрастной группы в разы выше, чем в среднем по всему населению", - констатировал Путин.

Как отметил президент, на предприятиях работают люди разных поколений, в том числе и старшего. "Обратите, пожалуйста, на это внимание. В том числе и обратите внимание на соблюдение всех необходимых мер безопасности, связанных с предотвращением распространения заболевания. Это, конечно, касается всей страны, но сейчас обращаюсь к тем, кто присутствует на совещании", - призвал он представителей промышленности.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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